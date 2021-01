Skarp angrebsduo sender Inter på førstepladsen

Belgieren Romelu Lukaku scorede en enkelt gang, mens argentinske Lautaro Martinez scorede hattrick og desuden pressede en modstander til at lave selvmål. Dermed står de noteret for henholdsvis 12 og 9 ligamål efter 15 spillerunder i Serie A.

Som følge af sejren har Inter nu to point ned til rivalen AC Milan på andenpladsen. Simon Kjærs klub skal dog i aktion søndag aften og kan tilbageerobre duksepladsen med en udesejr over Benevento.

Christian Eriksen, der for nylig er blevet far igen, så hele Inters storsejr fra bænken.

På trods af de komfortable sejrscifre var Inter i problemer undervejs.

I kampens første fase havde Crotone flere gode muligheder, og i det 12. minut kunne bundholdet fortjent - men overraskende tage føringen. Niccolo Zanellato headede gæsterne i front, efter at de i minutterne forinden havde misset store chancer.

Inters modsvar var yderst effektivt.

Først udlignede Lautaro Martinez efter et flot oplæg af Romelu Lukaku, og efter en halv time var Martinez også involveret i 2-1-målet, om end Luca Marrone blev noteret for et selvmål, da han ifølge Serie A's hjemmeside ramte bolden, mens han blev presset af Martinez.

Selvforskyldt inviterede Inter gæsterne ind i kampen fem minutter senere. Arturo Vidal trådte på en modstander og begik klodset straffespark, hvilket Vladimir Golemic udnyttede.

Efter pausen blev det hele dog sat på plads af Inters skarpe angrebsduo.

Først sparkede Lautaro Martinez bolden op i nettaget, dernæst vendte brølstærke Romelu Lukaku rundt på en forsvarsspiller og scorede sikkert, før Martinez med lidt under et kvarter tilbage fik sit hattrick, da han headede en returbold i mål.

I slutfasen scorede wingbacken Achraf Hakimi til 6-2.