Skarp Santos nedlægger Esbjerg i Parken

Michael Santos scorede to gange for værterne, inden Pieros Sotiriou slog sejren fast på et hovedstød i slutminutterne. Til sidst reducerede Yuri Yakovenko for Esbjerg.

Gæsterne fra bunden af ligaen led en lidt hård skæbne, for det var dem, der ville mest og skabte mest før pausen.

FCK-træner Ståle Solbakken var flere gange ude ved sidelinjen for at råbe sine spillere an.

Nordmanden kunne se Esbjerg spille sig til to nærgående hovedstød - et på overliggeren fra Mohammed Dauda og et forbi stolpen fra Joni Kauko - før hans hold gjorde væsen af sig.

Det var efter 20 minutter, hvor Santos bragte værterne foran med 1-0.

Viktor Fischer forsøgte først med et hårdt skud ved nærmeste stolpe, som Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg kun fik blokeret. Bolden sprang ud i feltet, hvor Santos fra nært hold scorede.

Det var stik imod spil og chancer, at FCK tog føringen. Værterne havde virket en smule kyst af de årvågne Esbjerg-spillere, der fik presset FCK-spillerne til nemme boldtab.

Esbjerg havde flere udmærkede forsøg frem mod pausen, men chancerne ebbede ud i anden halvleg.

Her lykkedes det dygtigt FCK at kontrollere kampen hjem, og efter godt en times spil øgede værterne til 2-0 på et veludført kontraangreb.

Anfører Carlos Zeca sendte Santos afsted, og Uruguay-spilleren udnyttede friløberen til at gøre det til 2-0.

Fem minutter før tid øgede indskiftede Pieros Sotiriou til 3-0 på et hovedstød.

I de sidste sekunder lykkedes det Esbjergs Yuri Yakovenko at reducere til 1-3 på et fremragende langskud.

Nicklas Bendtner var for anden gang i startopstillingen for FCK i Superligaen, men angriberen fik ikke skabt det store. Efter nu sammenlagt 200 minutter i landets bedste række har Bendtner endnu ikke scoret.

FCK har i hele sæsonen været hårdt plaget af skader, og søndag måtte midterforsvareren Andreas Bjelland trække sig tidligt og lade sig udskifte midtvejs i første halvleg.

Sejren bringer FCK op på 28 point efter 13 spillerunder. Københavnerne har et færre end FC Midtjylland, der mandag møder Randers FC.

FCK skal på torsdag forsøge at følge op på en god start i Europa Leagues gruppespil, når holdet gæster Dynamo Kiev. FCK har fire point efter de to første gruppekampe.