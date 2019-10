Skandinaviske fodboldspillere vil spille på rigtigt græs

Rigtigt græs fremfor kunstgræs.

Sådan lyder den generelle holdning i en fælles undersøgelse blandt de bedste fodboldspillere i Skandinavien foretaget af Spillerforeningen i Danmark, Sverige og Norge.

- Hvis du selv kunne bestemme underlaget i din klub, hvilket underlag ville du så vælge? lød spørgsmålet, som 460 spillere i de to bedste rækker hos herrerne og i den bedste kvinderække i de tre lande svarede på.

85 procenter svarer græs. Ni procent peger på kunstgræs som deres foretrukne, mens underlaget for seks procent ikke spiller nogen rolle.

Samtidig svarer 90 procent af spillerne, at de mener, at man bør investere penge i bedre græsbaner, mens de resterende af de adspurgte peger på kunstgræs.

Det skriver Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

I de tre pågældende lande findes der kunstgræsbaner i de divisioner, der deltager i undersøgelsen.

Spillerne peger på, at de ikke bryder sig om at skifte mellem underlag.

Svarene viser, at 90 procent har oplevet, at "et skifte mellem kunstgræs og almindeligt græs øger den fysiske belastning på min krop."

To procent oplever ikke, at skiftet øger den fysiske belastning. For de sidste otte procent spiller det ingen rolle.

- Fodboldbanen er en helt essentiel del af professionel fodbold. Og her er det altså spillerne, der er eksperter. Det er dem, der - uge efter uge, år efter år - spiller på banerne, understreger Spillerforeningens direktør, Mads Øland.

- De mærker forskellene og begrænsningerne, de mærker den fysiske belastning, og det er dem, der udfører deres arbejde der. Det er deres arbejdsplads. Deres kontor. Deres helbred. Så dem skal vi selvfølgelig lytte til.

Øland mener, at gode græsbaner kræver, at man prioriterer og investerer i arbejdet med banerne.

- Nogle klubber gør allerede et godt stykke arbejde med græsbaner og stor ros til dem for det.

- Det kan vi fra spillerside kun opfordre til, at man gør flere steder. Vi skal og bør hæve niveauet for kvaliteten af fodboldbaner i Danmark. For spillernes skyld og for fodboldens skyld, siger Mads Øland.