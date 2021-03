Skandinavisk etapeløb på World Tour kan få premiere i 2022

Den skandinaviske etapeløb-satsning for kvindelige cykelryttere Battle of North kan første gang blive en realitet på landevejene i Danmark, Norge og Sverige i 2022.

Det oplyser den norske arrangør Roy Moberg, der også er daglig leder for Ladies Tour of Norway, til nyhedsbureauet NTB.

- Nu har vi søgt og har troen på, at det bliver en realitet. Man kan aldrig være sikker, men vi har haft gode snakke med det danske og svenske forbund denne vinter, siger Roy Moberg.

Han fortæller, at man har arbejdet på projektet i mere end to år, og ambitionen er at skabe det største og længste etapeløb på kvindernes World Tour.

Der mangler dog stadig økonomiske detaljer samt præcise fremgangsmåder for, hvordan man organiserer cykelløb på tværs af landegrænser.

- Vi satser på en kombination af offentlige tilskud og sponsorer, men vi ser også, at kvindecykling er i gang med at blive så stort, at medierettigheder også kan have værdi for os, siger Roy Moberg.

På sigt håber man, at løbet kan udvides med flere etaper, så det vil nærme sig den status, som grand tour-løbene har hos mændene.

I første omgang forventer man dog at afvikle løbet hen over seks etaper, hvoraf tre foregår i Norge, to i Danmark samt én i Sverige.