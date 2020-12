Skanderborg slukker sejrstørke mod TTH Holstebro

Det har været småt med sejr for Skanderborg Håndbold på det seneste, men torsdag fik holdet noget at glæde sig over.

Efter næsten to måneder uden sejre i herrernes håndboldliga blev det nemlig til to point, da TTH Holstebro, som ellers havde vundet fem kampe i træk inden opgøret, blev besejret 30-27.