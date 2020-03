Skanderborg kaprer slutspilsbillet med sikker hjemmesejr

Mandag aften sikrede østjyderne sig adgang til Primo Tours Ligaens slutspil ved at besejre Mors-Thy med 27-19 på hjemmebane.

Der var dog ikke tale om nogen stor hjemmebanefordel, da kampen for at forhindre spredning af coronavirus skulle spilles uden tilskuere.

Der var dog enkelte tilskuere på tribunerne, fremgik det af klubbens transmittering af kampen på Facebook.

Første halvleg var jævnbyrdig på måltavlen. Skanderborg var kun foran med en enkelt efter de første 30 minutter, da pausestillingen var 14-13.

Kampen blev afgjort i den første halvdel af anden halvleg. Her scorede Skanderborg syv gange, mens gæsterne kun blev noteret for en enkelt scoring på målmand Kristoffer Laursen.

Siden voksede Skanderborgs føring yderligere, og slutspilspladsen blev dermed sikret, selv om holdet mangler at spille to kampe i grundspillet.

Nu handler det for Skanderborg om at sikre, at klubben starter med så mange point som muligt i slutspillet.

Mors-Thy har tre kampe tilbage af grundspillet og kan også gøre sig håb om at kæmpe med om medaljer. Klubben ligger aktuelt på den ottendeplads, som lige akkurat giver en billet til slutspillet.

I forfølgerfeltet finder man Århus Håndbold, der revancherede sidste uges nederlag til netop Mors-Thy ved at vinde med 27-23 hjemme over Ribe-Esbjerg.

Aarhusianerne har dog to point op til Mors-Thy og Ribe-Esbjerg og kun to kampe til at indhente konkurrenterne.

Som forventet vandt Bjerringbro-Silkeborg ude over bundproppen Nordsjælland Håndbold. De jyske gæster sejrede med 34-30.

I Lemvig var det også udeholdet, der vandt. TTH Holstebro-spillerne fik to point at varme sig på til den korte bustur hjem efter en overbevisende sejr på 34-23.