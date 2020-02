Skandaleramt russisk atletikledelse giver stafet videre

Rusaf meddelte således, at hele eksekutivkomitéen er trådt tilbage og har videregivet ledelsen til en arbejdsgruppe.

De ledende skikkelser i Det Russiske Atletikforbund (Rusaf) valgte mandag i samlet flok at træde tilbage og lade andre rydde op i det skandaliserede forbund.

Den har til formål at få genoprettet Rusaf og tilliden til atletikforbundet hos det internationale atletikforbund (World Athletics).

Oleg Matytsin blev i slutningen af januar udpeget som ny sportsminister af Ruslands præsident, Vladimir Putin. Oleg Matytsin afløste Pavel Kolobkov på posten, og Matytsin sætter ord på udskiftningen i Rusaf-ledelsen.

- Krisen i russisk atletik har allerede varet i fem år, og det er tydeligt for alle, at det bare er fortsat.

- Vores mål er omgående at normalisere vores samarbejde med World Athletics for at genoprette vores medlemskab, siger Oleg Matytsin.

Senest anbefalede Athletics Integrity Unit (AIU), som er integritetsenheden i atletik og fungerer som vagthund, at Rusaf bliver smidt helt ud af World Athletics.

Det var konklusionen fra AIU, efter at man havde gennemgået en række svar i november fra Rusaf. De handlede om overtrædelse af antidopingreglerne i forbindelse med hele sagen om den russiske højdespringer Danil Lysenko.

Højdespringeren blev i august 2018 midlertidigt suspenderet for at overtræder reglerne om whereabout, som handler om, hvor man opholder sig, for tredje gang.

Efter at have efterforsket sagen meddelte AIU i november i 2019, at Lysenkos forklaringer var falske og omgærdet af falske dokumenter med forbindelse til Rusaf.

Rusaf har været suspenderet af World Athletics, der tidligere hed IAAF, siden 2015.

Det skete, efter at Det Internationale Antidopingagentur (Wada) i en rapport fandt beviser på systematisk doping i Rusland.

I forbindelsen med hele den store dopingsag i Rusland besluttede Wada i slutningen af 2019 at udelukke Rusland fra alle internationale sportsbegivenheder i fire år.

World Athletics lod senest forstå, at Rusaf kan undgå at blive ekskluderet helt fra verdensforbundet, hvis ledelsen i Rusaf indrømmer sin rolle i hele skandalen.