Skaldet kæmpe vækker ærefrygt i tourfeltet

Men det er en af de mest sagnomspundne, og onsdag skal Tour de France-feltet for første gang nogensinde køre op over bjerget to gange på samme etape.

Den slags vækker ærefrygt. Ikke mindst hos ryttere, der aldrig har prøvet kræfter med stigningen før.

- Det ser jeg ikke frem til for at være helt ærlig. At køre det to gange bliver modbydeligt, siger den danske Ventoux-debutant Casper Pedersen, der har sine styrker på flad vej.

Det havde italieneren Eros Poli også, da han i 1994 orkestrerede et af de mest berømte kup i nyere Tour de France-historie.

Mens bjergrytterne tog den med ro i starten af etapen, gik 85 kilo tunge Poli i udbrud. Han oparbejdede et så stort forspring, at han kunne tåle at tabe et minut per kilometer på bjerget uden at blive indhentet.

Da italieneren nåede alene op over toppen, handlede det blot om at klare nedkørslen og trille i mål til en sensationel sejr.

Onsdag gør Casper Pedersen sig ingen illusioner om at blive en ny Eros Poli. Han håber bare at komme i mål til tiden.

- Det bliver selvfølgelig en oplevelse, fordi jeg aldrig har kørt på bjerget før. Men jeg håber, at der er kontrol over løbet, så vi ikke skal sidde nede bagi og frygte tidsgrænsen, siger han.

Mont Ventoux betyder egentlig "blæsende bjerg", men Provence i juli kan også være en bagende varm oplevelse, som det var den dag i 1967, da Tom Simpson faldt død om på vej mod toppen.

Den britiske stjernerytter var kun 29 år, da han kollapsede og senere døde i en giftig cocktail af amfetamin, alkohol, hede og udmattelse.

En tragisk historie, men også en fortælling, der har været med til at skabe myten om Mont Ventoux som et særligt brutalt bjerg.

En myte, som løbsarrangørerne onsdag puster nyt liv i ved at sende feltet to gange over stigningen. Første gang fra "den lette" side, og derefter ad den hårdeste rute, inden det går nedad mod målet i Malaucène.

Kun ægte bjergryttere synes, den slags er morsomt.

- Jeg har aldrig kørt der, men jeg glæder mig virkelig til det, siger Jonas Vingegaard.

- Det er et ikonisk og mytisk bjerg i Tour de Frances historie, og det er nok en af de hårdeste stigninger i Frankrig. De første ti kilometer af den er meget stejle, så det skal nok blive en rigtig hård dag, siger Vingegaard.