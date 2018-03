Skæbnekampe definerer dansk sæson i Europa

Kollegerne fra Aalborg er derimod ude inden søndagens gruppekamp hjemme mod Flensburg-Handewitt.

Kvinderne fra FCM og Nykøbing Falster, der møder Györi og CSM Bucaresti i denne weekend, kæmper en intern kamp om den fjerdeplads i gruppen, der giver adgang til kvartfinalen.

- Dansk klubhåndbold er på både dame- og herresiden en stærk og kompetent udviklingsliga, hvor vi får rigtigt gode og store talenter på gennemrejse, i det omfang klubberne er dygtige til at scoute.

- Det mest lysende eksempel er Sander Sagosen i Aalborg, men også Veronica Kristiansen i FCM, siger Bent Nyegaard, håndboldkommentator på TV2.

Sagosen skiftede sidste sommer til PSG, mens Kristiansen i næste sæson forlader FCM til fordel for Györi.

Sådan er fødekæden, og Danmark er ikke i toppen af den, pointerer Nyegaard, som alligevel roser den danske indsats i Europa.

- Vores repræsentanter gør det dæleme godt. Når man kigger på den pulje, Aalborg er med i, så må man bare lette på hatten og sige, at det kom holdet pænt ud af.

- Det giver en masse erfaring og mere kvalitet hos den enkelte spiller, som kan lære meget af de kampe, siger Nyegaard.

Kvaliteten er ikke til mere, og økonomisk findes der langt stærkere ligaer og klubber i Europa end i Danmark.

- Det er først i det øjeblik, at der er nogen herhjemme, der vil investere nogle flere millioner i nogle spillere, at vi kan tage et skridt op, siger Nyegaard.

Lars Krogh Jeppesen, der er håndboldkommentator på DR, godkender den foreløbige danske indsats i Europa, men forventer også to hold videre. Ellers er det et andet billede.

- Hvis ingen af de danske hold går videre, så har det været en skuffelse, mener Lars Krogh Jeppesen.

Han mener, at kvindeholdene overordnet set har leveret fint.

- Det er blevet til nogle store nederlag, men man skal også huske på, at man er oppe mod nogle af de allerstørste klubber.

- Og der må vi også bare erkende, at der er vi ikke rent spillemæssigt og heller ikke økonomisk. Det er hold som Györi, Rostov Don og Bucaresti.

- Det er de mandskaber, der har en stor økonomi og kan tiltrække de bedste spillere. Der var Danmark engang. Det er vi ikke mere. Nu er vi i laget lige nedenunder, siger Lars Krogh Jeppesen.

Det, der skal definere, om det har været en god sæson for Skjern, er kampen mod Zaporozhye, mener den tidligere landsholdsspiller.

- Skjern har holdet til det, de har spillerne til det, og i min verden bør de gå videre til ottendedelsfinalen. Det kræver samlet sejr, og det regner jeg også med.

- Og så kan man kun overraske mod Veszprem, Flensburg eller Kiel.

- Det kræver et mindre mirakel og fire fantastiske halvlege, hvis Skjern over to kampe skal slå et hold som Veszprem ud. Det kan godt lade sig gøre, men det bliver edderbankeme svært.

- Der skal noget helt exceptionelt til, siger Lars Krogh Jeppesen.

Kampen mellem Nykøbing og Györi spilles i Næstved og går i gang lørdag klokken 13.30.