Skadet hurtigløber er på vej tilbage: Frygtede VM-afbud

Men hendes skadede skulder er så meget i bedring, at meget tyder på, at hun kan træde ind senere i turneringen.

- Jeg kan alt med armen, så det næste skridt er at skulle kaste hårdt med bolden. Men det er gået så meget fremad dag for dag, at jeg tror, det kommer til at gå hurtigt, når jeg først er kommet i gang.

- Der ligger også en mental barriere, som jeg lige skal hen over, fordi jeg kan huske, hvordan smerten var i starten, siger Trine Østergaard.

Hun faldt skævt ned på venstre skulder i testkampen mod Sverige sidste lørdag.

I minutterne efter uheldet frygtede hun, at VM-deltagelsen var røget.

- Jeg har tidligere haft en skade i den anden skulder, som det tog en hel sommerferie at komme over, så jeg var med på, at det godt kunne være, at jeg ikke kom til VM.

- Men Mikkel (landsholdets fysioterapeut Mikkel Hjuler, red.) var fra start meget optimistisk, for han kunne godt mærke at det ikke var helt lige så slemt, som det jeg havde prøvet før.

- Det kunne jeg også selv mærke sent på aftenen, hvor jeg havde fået behandling. Da kom optimismen så småt tilbage, fortæller Trine Østergaard.

Hun trænede let fredag og skal i hallen igen, når landsholdet har en træningstid lørdag formiddag.

Det er fortsat umuligt at sætte tid på, hvornår den hurtige fløjspiller er klar til at træde ind i den danske VM-trup.

Foreløbig er planen, at hun står over mod Montenegro og formentlig også i søndagens kamp mod Japan.

- En eller to dage ekstra kan måske gøre underværker på lang sigt. Jeg er sikker på, at hvis jeg havde fået noget smertestillende, ville det kunne hjælpe, men dagen efter, ville det nok ikke være så godt, siger hun.

Usikkerheden om Østergaard fik torsdag landstræner Klavs Bruun Jørgensen til at indkalde Simone Böhme for at have en højrefløj i sin trup.