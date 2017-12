Skadet fløjspiller er kommet meget nærmere klarmelding

Især fløjspilleren Østergaard mærker dog bedring i sin venstre skulder, der har voldt besvær, siden hun landede forkert i testkampen mod Sverige sidste lørdag.

- Jeg var ude at kaste i går aftes efter kampen (søndag, red.). Tidligere havde jeg kastet med en tennisbold, og det gik godt. Denne gang var det med en håndbold, og det gik lige så godt, siger hun.

- Det er rart at kunne kaste lidt med en bold og føle, at jeg er meget tættere på, end jeg var for bare to dage siden. Jeg tror bare, jeg skal finde mig i den form for smerte, der er i skulderen, lyder fra den hurtige fløjspiller.

Stregspiller Stine Bodholt er mere forsigtig i sin prognose, men hun mærker også fremskridt.

Viborg-spilleren havde egentlig meldt afbud til VM på grund af en knæskade, men det har siden vist sig ikke at være helt udelukket, at hun kan spille.

- Jeg kan mærke, at det bliver bedre. Jeg har fået en masse behandling, strøm og laser, det er godt til mit knæ.

- Så længe der sker fremskridt hver dag, så er det godt. Jeg begynder at få en bedre connection til mit knæ, og mine muskler begynder at samarbejde, siger Stine Bodholt

Usikkerheden om de to spillere gør, at landstræneren foreløbig kun har indskrevet 15 spillere i turneringen frem for de tilladte 16.

Derudover må han foretage to udskiftninger undervejs i turneringen.

- Vi har ikke sat nogen deadline. På et tidspunkt skal vi have skrevet den 16. spiller ind. Vi kører ikke hele turneringen igennem med 15. Men jeg kan ikke sige, hvornår det bliver, siger Klavs Bruun Jørgensen.