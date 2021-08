Skadet finger kan holde norsk spiller ude mod Danmark

Christian O'Sullivan beskadigede tommelfingeren på sin kastearm i Norges kamp mod Frankrig søndag.

Efterfølgende tilbragte spilleren flere timer på to hospitaler i Tokyo, hvor lægerne konstaterede, at tommelfingeren er kommet ud af led.

- Det er ikke lykkedes lægerne at få fingeren ordnet, udtaler Torgalsen i en pressemeddelelse natten til mandag dansk tid.

Lægen oplyser, at spilleren har fået fortalt, at der skal en mindre operation til for at få tommelfingeren på plads.

- Vi håber, at den kan blive udført i løbet af dagen på et hospital i Tokyo. Det er mest sandsynligt, at han ikke kan spille mere i OL-turneringen, siger lægen.

Christian O'Sullivan, der spiller klubhåndbold i Tysklands stærke Bundesliga, er ifølge NTB en af de vigtigste spillere på det norske landshold.

Med hans skade har Danmark styrket sine chancer for at vinde, skriver nyhedsbureauet.