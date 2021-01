Skadet VM-back er meget tvivlsom til Qatar-kamp

Landstræner Nikolaj Jacobsen forventer nemlig ikke, at Holms ankel når at komme sig så meget, at han kan stille op i første mellemrundekamp mod Qatar på torsdag.

- Han vred om, og han er meget tvivlsom til torsdag. Måske kan vi have ham med på lørdag. Det må tiden vise.

- Han har ligget på sit værelse med benet oppe hele dagen og var heller ikke med i hallen. Vi håber, at den ro gør, at han kommer sig rimelig hurtigt, siger Nikolaj Jacobsen.

Landstræneren frygter ikke, at Holms skade er så slem, at han risikerer at være færdig ved VM.

Han har af samme årsag heller ikke planer om at bede en reserve uden for truppen om at holde sig klar til at flyve til Egypten med kort varsel.

Men han ærgrer sig over, at han efter alt at dømme må undvære den letbenede back mod Qatar.

- Netop i den kamp ville han have været god at have med. Qatars forsvar er fysisk meget stærkt, og Jacobs speed ville kunne have udfordret det, siger Nikolaj Jacobsen.

Ud over Qatar skal Danmark op imod Japan og Kroatien i mellemrunden.