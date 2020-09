Skadet Serena Williams trækker sig fra French Open

Årsagen til afbuddet skyldes en skade i akillessenen, oplyser arrangørerne af French Open på Twitter.

Dermed får sjetteseedede Serena Williams ikke mulighed for at vinde sin grand slam-turnering nummer 24 i karrieren.

Tre gange tidligere har hun vundet French Open, senest i 2015. Men hun stillede op med problemer i akillessenen i dette års udgave af grusturneringen.

- Akillessenen fik ikke nok tid til at hele efter US Open. Jeg kæmpede med bare at gå, og det er et sikkert tegn på, at jeg skal forsøge at restituere, siger Williams ifølge AFP.

Skaden vil holde Serena Williams ude i de kommende fire-seks uger, og måske vil hun ikke spille tennis resten af året.

- Jeg skal bruge fire til seks uger på at sidde ned og ikke lave noget som helst.

- Det er højst sandsynligt, at jeg ikke kommer til at spille flere turneringer i år, siger Serena Williams.

Den tidligere verdensetter jagter fortsat at tangere Margaret Courts rekord med 24 grand slam-titler.

Næste forsøg kan blive ved Australian Open i januar 2021.