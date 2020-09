Naomi Osaka vandt lørdag finalen i US Open over hviderussiske Victoria Azarenka.

Skadet Naomi Osaka melder fra til French Open

Et ømt baglår betyder, at Osaka ikke har nok tid til at forberede sig på grusunderlaget i French Open.

Den nykårede US Open-mester Naomi Osaka trækker sig fra French Open senere på måneden på grund af en skade.

Det skriver den 22-årige japaner i et opslag på Twitter og Instagram natten til fredag dansk tid.

- Desværre vil jeg ikke være i stand til at spille i French Open i år. Mit baglår er stadig ømt, så jeg har ikke nok tid til at forberede mig på gruset, skriver hun med henvisning til, at der spilles på grus i French Open.

- Disse to turneringer lå for tæt på hinanden for mig denne gang, skriver hun videre.

Det er blot seks dage siden, at Naomi Osaka lørdag vandt US Open i New York City.

Her var hendes venstre lår bundet ind, da hun slog hviderussiske Victoria Azarenka 1-6, 6-3, 6-3 i finalen.

- Jeg syntes bare, at det ville være meget pinligt at tabe det her på under en time, sagde Osaka efter kampen, da hun blev spurgt til comebacket.

- Så jeg var nødt til at gøre alt, hvad jeg kunne, og stoppe med at have en virkelig dårlig indstilling.

I løbet af US Open markerede Osaka sig desuden i forhold til politiske emner.

Således bar hun i alle syv kampe mundbind med navne på ofre for politivold på vej ind til banen i forlængelse af protester mod politivold og racisme i USA.

På vej ind til finalen bar hun et mundbind med navnet Tamir Rice, der var en 12-årig sort dreng, som døde efter at være blevet skudt af en hvid politibetjent i Ohio i 2014.

French Open bliver spillet i Paris fra 27. september til 11. oktober.