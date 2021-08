Jakob Fuglsang er færdig for i år efter et styrt mandag. (Arkivfoto)

Skadet Jakob Fuglsang er færdig for resten af sæsonen

En skanning har vist, at Jakob Fuglsang har brækket både skulderben og kraveben. Derfor går han glip af resten af denne sæson og det forestående VM, der afvikles i slutningen af september.

Han er på vej til Belgien for at blive opereret, oplyser den danske cykelrytter tirsdag til TV2 Sport.

Meldingen kommer, efter at han styrtede og udgik af World Tour-løbet Benelux Tour mandag.

- Jeg er skideærgerlig over, at det er sket. Men der er ikke så meget at gøre ved det, siger Jakob Fuglsang til TV2 Sport.

Han forsøger at se positivt på det, da han nu ikke længere skal nå mere i denne sæson.

- Jeg kan tage den med ro og komme ovenpå. Jeg behøver ikke at stresse for at skulle være klar til et stort mål inden for den næste måned, siger han.

Den 36-årige Astana-rytter har fortsat ikke sin fremtid på plads for næste sæson.

Fuglsang fortæller også, at han havde glædet sig til at køre VM fra 18. til 26. september.

De første fem ryttere blev tirsdag udtaget til VM på landevej i Flandern i Belgien. Kasper Asgreen, Magnus Cort, Mikkel Honoré, Michael Valgren og Mads Pedersen er blevet udtaget.

Der skal udtages yderligere tre ryttere til VM, og det sker mandag 13. september.

- Niveauet er voldsomt, og alle fem er potentielle finalekandidater i VM-løbet i Flandern. Ambitionen er at udnytte et bredt slagkraftigt hold i en offensiv kørsel, hvor rytterne er dedikerede til at få holdet til at vinde.

- Samarbejde defineret gennem skarpe indbyrdes aftaler bliver nøglen til succes i Flandern, siger landstræner Anders Lund i en pressemeddelelse.