Skadet FC København-målmand står foran lang pause

Den rutinerede målmand blev skadet i et solouheld i første halvleg og signalerede med det samme, at der var noget galt.

Andersen, som tidligere i karrieren har spillet for klubber som Brøndby, Evian og Real Betis, forklarer, at det er akillessenen, at den er galt med.

- Det er akillessenen, der er revet over, og der går nok seks måneder, før jeg kan være tilbage igen, siger målmanden.

- Jeg var godt klar over, at den var helt gal, men jeg er forholdsvis afklaret, for jeg kan ikke gøre noget ved det.

- Jeg har døjet med problemer med akillessenen i en længere periode og frygtede, at det ville komme. At det kom, er selvfølgelig ærgerligt, men jeg kan ikke gøre andet end at se fremad, siger Stephan Andersen.

37-årige Andersen har kontraktudløb med FCK nytår, men han havde fået lov til at forlade klubben efter denne sæson.

Stephan Andersen forventer ikke, at skiftet bliver til noget, og han erkender også, at det ikke er sikkert, at han kommer tilbage på samme niveau.

- Jeg kan sagtens kæmpe mig tilbage, men spørgsmålet er, om jeg kommer til at spille topfodbold igen.

- Jeg har den alder, jeg har, og derfor går jeg jo ikke bare ud og finder mig en ny klub uden videre, siger målmanden, som har spillet 30 A-landskampe.

FCK-træner Ståle Solbakken er ked af det på keeperens vegne.

- Han skal i hvert fald arbejde hurtigt for at få et skifte til sommer, og det er ærgerligt for ham.

- Situationen er, at det er en rigtig slem skade, for akillessenen er helt eller delvist revet over, og det tager lang tid at komme sig over, siger Ståle Solbakken.

FC København har allerede sikret sig en ny målmand til sommer, da norske Sten Grytebust kommer til klubben fra OB.