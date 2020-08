Skadesfri Yussuf Poulsen er klar til at erstatte giftig tysker

Det siger han tirsdag i et interview med nyhedsbureauet AFP.

Den danske angriber Yussuf Poulsen føler sig klar til at erstatte RB Leipzigs nu tidligere topscorer Timo Werner, når holdet torsdag møder Atlético Madrid i kvartfinalen i Champions League.

Leipzig solgte i juni tyske Timo Werner til Chelsea, efter at angriberen scorede 34 mål i sidste sæson.

I hans fravær forventes Yussuf Poulsen at starte kampen i Lissabon, efter at danskeren er blevet klar efter en ankelskade i maj.

- Vi ved, at vi ikke fuldstændig kan erstatte Timo en til en. Men jeg ved også, at træneren har en masse idéer til, hvordan vi kan blive mindst lige så effektive i Lissabon, som vi har været i tidligere Champions League-kampe, siger Yussuf Poulsen og tilføjer om udsigten til at starte inde:

- Så længe jeg er i startelleveren, så er jeg altid enig med træneren.

Den 26-årige dansker har spillet flere kampe end nogen anden for Leipzig, siden han kom til klubben i 2013.

I den periode har han hjulpet klubben med at rykke op fra Tysklands tredje bedste række til nu at deltage i slutspillet i Champions League for første gang.

Derfor glæder han sig ekstra meget til opgøret mod det spanske hold. Især efter at coronapandemien truede med helt at aflyse turneringen.

- Vi ser virkelig frem til kampen. Vi har arbejdet hårdt for det, og vi er glade for, at vi kan færdiggøre turneringen, siger Yussuf Poulsen.

- Der var tidspunkter, hvor det ikke var sikkert, så det er en dejlig følelse at være i Lissabon.

Danskeren kalder desuden Leipzig for "underdogs" til opgøret, men han siger, at holdet tror på at gå videre.

På grund af coronapandemien spilles de resterende kampe i Champions Leagues slutspil alle i Lissabon på neutral grund.

Modsat normalt spilles der kun bedst af en kamp frem til finalen.

Champions League-finalen skal efter planen spilles 23. august.