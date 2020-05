Skader kan give Delaney chancen i Bundesliga-genstart

Borussia Dortmund ser ud til at skulle klare sig uden midtbanespillerne Axel Witsel (til venstre) og Emre Can, og det kan give Thomas Delaney (til højre) mulighed for spilletid mod Schalke O4 på lørdag. Delaney er kommet sig over en ankelskade. (Arkivfoto)

Foto: Wolfgang Rattay/Reuters