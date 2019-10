Skader hagler ned over Nikolaj Jacobsens landshold

Landstræner Nikolaj Jacobsen håber dog, at de bliver klar, så de kan være med i de sidste forberedelser til EM, der spilles i januar.

- Det jeg har fået at vide er, at når landsholdspausen er ovre, så skulle begge gerne kunne spille igen. Men jeg kan ikke sige det med 100 procent sikkerhed, siger Nikolaj Jacobsen.

- Mikkel er i fremgang, og hvis han har et godt forløb de kommende 14 dage, kan han derefter spille håndbold igen. Men omvendt er det en hovedskade, og om det tager tre-fire uger, eller om det tager to uger, kan jeg ikke sige.

Han er dog ikke begyndt at spekulere på en eventuel erstatning til det kommende EM for Hansen, der under VM i januar havde en bærende rolle på det danske hold og blev kåret til turneringens bedste spiller.

- Der er ingen grund til at tage sorgerne på forskud. Det må vi evaluere, når Mikkel er kommet i gang igen og se, hvordan det går. Og er der nogle problemer med det, er vi selvfølgelig nødt til at tage vores forholdsregler, siger han.

Men det er ikke kun Hansen og Toft, der ikke er med landsholdet i Aarhus i disse dage.

Søndag fik stregspiller Simon Hald et vrid i knæet, da han sammen med Flensburg-Handewitt var i Aalborg for at spille Champions League.

Hald kom ikke i spil mere i kampen, og bekymringen var at spore i ansigtet på landstræneren, der var i arenaen for at overvære opgøret.

Især stregpositionen har nemlig været hårdt udsat. Foruden Simon Hald og Henrik Toft er René Toft Hansen stadig ikke kommet sig 100 procent over den lyskenskade, han pådrog sig under VM. Men Nikolaj Jacobsen er fortrøstningsfuld.

- René var meget tæt på at komme med nu her, men mangler lige lidt fysisk for at være 100 procent klar med lysken. Derfor ville vi ikke tage ham med og have en uge, hvor han skulle træne og spille to kampe.

- Nu må vi se, hvordan det næste forløb er med ham. Om det bliver bedre, og om han bliver helt 100 procent op til EM, siger landstræneren.

Han er mere i tvivl om, hvorvidt Danmark til EM kan få gavn af venstrefløjen Casper U. Mortensen, der også pådrog sig en skade under VM og endnu ikke spiller i sin klub, Barcelona.

- Det går fremad, men det har været en langstrakt affære.

- Barcelona mener, at han kan spille igen i november-december. Jeg håber selvfølgelig så tidligt som muligt. Hvis vi kommer hen i december, så har han ikke spillet håndbold i et år, og så er det ikke sikkert, at han lige er aktuel til EM, siger Jacobsen.

Han har stadig ikke fået en status på Simon Hald fra Flensburg-Handewitt, der skulle undersøge stregspilleren mandag.

Danmark spiller den første Golden League-kamp torsdag mod Frankrig i Aarhus. Lørdag møder holdet enten Norge eller Spanien i Aalborg.