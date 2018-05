Skader giver landstræner kæmpe puslespil ved ishockey-VM

Ishockeylandstræner Jan Karlsson har fået noget at spekulere på i forhold til sin VM-trup, efter at det danske mandskab blev ramt af en ny skade i lørdagens 0-4-nederlag til USA.

Karlsson erkender, at skaderne har skabt en besværlig situation, fordi han i forvejen kun har indskrevet 21 af maksimalt 25 spillere i truppen.

- Ja, sådan er det. Emil var inde at arbejde som forward, og han gjorde det aldeles udmærket. Men som situationen er nu, må vi afvente, hvad lægerne siger, og så må vi tage en beslutning, siger Jan Karlsson.

Han kan dog glæde sig over, at Mads Christensen formentlig bliver klar til at spille mod Canada på mandag.

- Vi fik positive beskeder af lægestaben. Jeg regner med, at han er med, siger Karlsson.

Han har fem reserver på standby i VM-lejren i Herning, men det hele kompliceres af, at flere danske NHL-spillere kan ryge ud af slutspillet i de kommende dage og dermed være til rådighed for landsholdet.

Derfor vil Karlsson helst ikke bruge for mange af de åbne pladser i truppen, så længe der stadig er mulighed for kvalitetsforstærkninger fra Nordamerika.

- Det er klart, at vi kigger på den del også. Der sker ting og sager de næste nætter. Så det er et kæmpe puslespil. Men det er jo et spørgsmål, hvor længe man kan vente på ting her i livet, siger Jan Karlsson.

Mens personalesituationen giver landstræneren panderynker, tager han nederlaget til USA i stiv arm.

Amerikanerne var ganske enkelt bedre, erkender han.

- Vi mødte et meget, meget stærkt spillende hold. Så længe, det stod 0-0, kunne man håbe, vi kunne få dem i ubalance. Derfor var 1-0-målet få minutter før første pause lidt uheldigt.

- Men derudover er det bare at erkende, at de var bedre end os - helt enkelt. Al kredit til spillerne, der kæmpede med alt, hvad de havde. Det var ikke energien, vi tabte på. De var bare bedre end os, siger Jan Karlsson.

Det danske hold holder hviledag søndag, inden det gælder mødet med endnu en stormagt på mandag.