Skader forstyrrer Tausons vej mod toppen

En skade kom i vejen for Clara Tausons deltagelse ved OL i Tokyo, men fra mandag venter en anden stor oplevelse, når Danmarks bedste kvindelige tennisspiller dyster med verdenseliten i sin US Open-debut.

I foråret drillede knæproblemer, i oktober var det låret, og en rygskade forpurrede OL-drømmen.

Men det er ganske normalt, at tennisspillere bøvler med forskellige skavanker, lyder det fra tennistræner og fysisk træner Mikkel Lynge, der var Tausons fysisk ansvarlige fra 2017 til 2019.

- Det er en klar tendens på touren og ikke kun et spørgsmål om uheld. Man ser det hos mange spillere. Fysisk er tennis en modbydelig sport på mange punkter, indleder Mikkel Lynge.

Han påpeger, at det er en udfordring for kroppen aldrig at vide, hvor mange kampe der venter.

- Du kan ryge ud i første runde fem gange i træk og have masser af tid til at genopbygge eller komme til at spille rigtigt mange kampe og blive fysisk træt.

- Det er også hårdt at skulle flyve, spille, flyve og spille især efter en periode med corona uden rejser.

Det kan også spille en rolle, at Tauson har skullet vænne sig fra junior- til seniortennis.

- Man ser tit et behov for at justere ind i forhold til træningsmængden. Clara har et meget eksplosivt spil, hvor hun skal slå igennem modstanderne og være mere offensiv, og det er sværere som senior, hvor modstanderne står bedre imod.

- Det kræver, at hun slår flere slag og slår hårdere og skarpere. Da jeg rejste med hende som junior, kom der ikke så mange bolde tilbage. Det gør der nu, og det kræver, at hun løber en del flere meter, pointerer Lynge.

Eurosports tennisekspert Michael Mortensen er inde på det samme.

- Transformationen fra junior til senior er rimelig brutal. Tempoet og spændingsniveauet er højere, så man belaster automatisk kroppen mere.

- Derfor er det helt normalt, at man som ny på seniortouren slæber rundt på småskavanker, indtil man er klædt helt på til opgaven fysisk, siger Michael Mortensen.

Afbuddene i de seneste måneder medvirkede til, at Tauson var tæt på at glide ud af top-100, men hun vendte tendensen med turneringssejren i WTA 125-turneringen på hardcourt i Chicago.

Den sendte hende op som verdens nummer 77 - hendes hidtil højeste placering. Det kan være med til at afhjælpe skavanker.

- Som nummer 77 kan hun tillade sig at være lidt mere selektiv og vælge sine turneringer med større omhu, da hun ikke er tvunget til at jagte ranglistepoint på samme måde. Så belaster hun ikke kroppen helt så meget.

- Turneringssejren kommer på det mest belejlige tidspunkt, efter at hun måtte trække sig fra OL. Nu har hun fået nogle kampe på hardcourt og slået gode spillere. Det er den optimale forberedelse til US Open, vurderer Mortensen.

I første runde møder Tauson franske Clara Burel, der rangerer som nummer 91 på verdensranglisten.

Vinderen af den kamp skal med stor sandsynlighed møde den australske verdensetter, Ashleigh Barty, i anden runde.