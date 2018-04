Skade tvinger Wozniacki til at trække sig i Istanbul

De to sæt havde spillerne delt imellem sig. Wozniacki vandt første 6-4, men var herefter tydeligt hæmmet af en skade.

Danskeren stoppede efter de to første sæt af kvartfinalen mod Pauline Parmentier.

Tennisstjernen Caroline Wozniacki blev fredag nødt til at trække sig med en skade i WTA-turneringen i Istanbul.

Parmentier vandt andet sæt 6-3, og danskeren vurderede i samråd med behandleren på banen, at hun ikke skulle påbegynde tredje sæt.

Tilsyneladende var det en skade i maveregionen, der voldte Wozniacki problemer. Særligt lod det til at være servebevægelsen, der var svær at gennemføre for danskeren.

Det startede ellers godt for Wozniacki, som igen så ud til at have fundet formen på gruset.

Den førsteseedede dansker blev brudt i første serveparti, men fik ellers en flyvende start med en føring på 4-1. Så begyndte Parmentier at få medvind, og før Wozniacki fik set sig om, var Parmentier tilbage på 4-4.

Men trods modgangen viste Wozniacki klassen og tog første sæt.

Begyndelsen på andet sæt var præget af mange uprovokerede fejl fra Wozniackis side. Parmentier fik danskeren ud at løbe, og danskeren kæmpede for at hænge på.

Nede 0-3 kaldte Wozniacki i andet sæt på behandling. Her så det ud til, at hun gav udtryk for, at det var problemer med maven, som hæmmede hende.

Wozniacki bed efterfølgende lidt fra sig, men Parmentier havde ikke de store problemer med at vinde sættet 6-3.

Wozniacki kaldte igen på behandleren, men denne gang blev der hurtigt truffet en beslutning om at stoppe.

I semifinalen skal Parmentier møde vinderen af kampen mellem kroatiske Donna Vekić og rumænske Irina-Camelia Begu.

Wozniacki skal efter planen møde amerikaneren Venus Williams i en showkamp 30. april i Telia Parken.