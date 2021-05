Skade holder tidligere vinder ude af French Open

Fredag har 2018-vinderen Simona Halep set sig nødsaget til at melde afbud til grand slam-turneringen i Paris, da hun ikke bliver klar. Hovedturneringen i French Open begynder om halvanden uge.

- Desværre har musklen i mit lår brug for lidt mere tid til at komme sig, og tidshorisonten er desværre for kort, fortæller Halep på Twitter.

Den 29-årige rumæner er aktuelt nummer tre på verdensranglisten.

Simona Halep er desuden regerende Wimbledon-mester, efter at hun strøg til tops i 2019. Turneringen blev ikke afholdt sidste år på grund af coronapandemien.