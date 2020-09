Sisto starter på bænken i vigtig europæisk kamp

Til den opgave har Brian Priske fravalgt den tidligere danske landsholdsspiller til startopstillingen, der til gengæld tæller profiler som Erik Sviatchenko og Frank Onyeka.

Sidstnævnte er med igen, efter at han ikke deltog i fredagens superligapremiere mod Sønderjyske. Det skyldtes, at han for nylig mistede sin far.

Fredagens opgør endte med et nederlag på 0-2 til Sønderjyske og dermed en skidt generalprøve før onsdagens opgør i tredje runde af kvalifikationen til Europas største klubturnering.

En sejr sender herningenserne i playoffrunden, som er sidste stop før Champions League-gruppespillet. Taber FCM i playoffrunden, er trøstpræmien en plads i Europa League-gruppespillet.

Taber FCM allerede onsdag, skal det danske mesterhold ud i en playoffduel om en plads i Europa League-gruppespillet.

Onsdagens schweiziske modstander har nået europæiske gruppespil i de seneste fire sæsoner og føres an af den farlige angriber Jean-Pierre Nsame fra Cameroun.

FC Midtjyllands startopstilling til kampen mod Young Boys (4-2-3-1):

Jesper Hansen - Joel Andersson, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz, Paulinho - Jens-Lys Cajuste, Frank Onyeka - Anders Dreyer, Bozhidar Kraev, Awer Mabil - Sory Kaba.

Young Boys stiller op med følgende 11 spillere (4-3-3):

David von Ballmoos - Silvan Hefti, Mohamed Camara, Fabian Lustenberger, Jordan Lefort - Miralem Sulejmani, Michel Aebischer, Christopher Martins Pereira - Christian Fassnacht, Jean-Pierre Nsame, Nicolas Moumi Ngamaleu.

Kampen spilles på MCH Arena i Herning klokken 20.30.