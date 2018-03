Sisto: Ubundne snørebånd gør mig til en bedre dribler

Da kantspilleren Pione Sisto torsdag aften scorede sit første mål for det danske fodboldlandshold, var det i bedste Diego Maradona-stil med ubundne fodboldstøvler, at han fik bolden i kassen.

- Jeg synes, det gør det nemmere at drible, når de ikke er bundet. Det gør en kæmpe forskel. Det er især, når jeg cutter, hvor jeg ikke skal have hele kroppen med, men kun dreje min fod.

- Jeg kan godt lide at spille på den måde. Jeg kan godt lide, når der er masser af plads til fødderne, så de kan dreje, lave et cut og sådan noget.

- Jeg plejer at have mine støvler løst snøret, men med de støvler jeg har fået nu, har jeg det rigtig fint med at spille, uden at de er bundet, siger Sisto.

Han forsikrer, at der ikke er en større fare for, at støvlerne pludselig ryger af, selv om de ikke er bundet.

Ubundne snørebånd er det dog ikke det eneste Sisto-trick, hvad angår fodboldstøvler. Han klipper også i dem, så de passer bedre til hans brede fødder.

- Mine nye støvler sidder lidt for godt fast, så jeg har klippet lidt ude i siderne, og så har jeg ladet være med at binde støvlerne. Har I set mine afrikanske fødder?

- De er lidt mere sådan her, siger Sisto og viser en stor flad overflade på en knyttet næve.

- Før jeg fik de her støvler, var det kun sjældent, at jeg ikke bandt mine snørebånd, siger Sisto.

Han fjerner også sålen, når han får et sæt nye fodboldstøvler.

- Jeg spiller heller ikke med en sål i støvlen, for så rører min fod det øverste af støvlesnuden, og det kan jeg ikke så godt lide. Jeg kan bedre lide en fornemmelse af, at jeg spiller i bare tæer, siger Sisto.

Holdkammeraterne har også noteret og kommenteret den uvante støvleføring, som dog ikke har kostet i landsholdets bødekasse.

- Jeg prøver ikke at få de andre med på den. Der er ikke så mange, som er til det, og når de siger noget til mig, har jeg sagt: Prøv og hør her, I skal bare lade mig være, siger Sisto.