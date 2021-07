Simone Boye skifter Bayern München ud med Arsenal

Senest har Boye spillet to sæsoner i Bayern München, hvor hun var med til at vinde mesterskabet i den forgangne sæson.

- Jeg havde brug for en ny start, og jeg er taknemmelig for, at Arsenal rakte ud efter mig. Jeg glæder mig meget til at komme i gang, siger Boye til Arsenals hjemmeside.

29-årige Boye har tidligere arbejdet sammen med Arsenals nye cheftræner, Jonas Eidevall, i den svenske klub FC Rosengård.

- Simone er en erfaren forsvarspiller, der kommer med en stærk attitude og mentalitet - både på og uden for banen.

- Jeg er sikker på, at hun kommer til at passe glimrende ind i truppen, og vi ser frem til at arbejde med hende, siger Eidevall.

Arsenal sluttede i sidste sæson som nummer tre i Women's Super League, som Englands bedste række hedder.