Simon Makienok får skrækdebut i Dresden-nedtur

Dresden tog hjemme imod Darmstadt i den næstbedste række, og Simon Makienok blev sendt på banen efter 70 minutter.

Det gik knapt så godt for angriberen, der blev sendt i bad allerede i løbet af det 76. minut.

Her fik Simon Makienok et direkte rødt kort, da dommeren vurderede, at danskeren ulovligt trådte ned på Darmstadt-keeper Marcel Schühen.

Dermed var det farvel og tak efter godt syv minutter på banen.

Dresden endte med at tabe kampen 2-3, så heller ikke der var der opmuntring at hente hverken for Makienok eller klubben.

Dresden ligger sidst i 2. Bundesliga med 17 point.

Simon Makienok indgik en aftale for resten af sæsonen, efter at han i 2019 gjorde comeback på fodboldbanen efter et langt skadesforløb.