Simon Kjærs træner skal opereres for kræftsygdom

Sevilla kommer ikke med et bud på, hvornår Berizzo kan være tilbage i sin funktion som træner.

Assistenttræner Ernesto Marcucci kommer midlertidigt til at lede tropperne, der blandt andre tæller danskerne Simon Kjær og Michael Krohn-Dehli.

Sevilla bekræftede trænerens sygdom onsdag - dagen efter at klubben spillede 3-3 i Champions League-kampen hjemme mod Liverpool.

Sevilla var bagud med 0-3 ved pausen, og flere medier beskrev efterfølgende, hvordan Berizzo fortalte sine spillere om sin kræftsygdom i pausen.

Det skulle have været medvirkende til, at spillerne kæmpede som besatte for deres træner og leverede det mindeværdige comeback.

Men ifølge CNN har Sevilla bekræftet over for den amerikanske tv-station, at spillerne fik besked om Berizzos kræftsygdom flere dage inden kampen og ikke i pausen.

Sevilla ligger nummer fem i den spanske liga, hvor den næste opgave er på lørdag hjemme mod Deportivo.