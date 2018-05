Simon Kjær vil vende sit skadesforløb til en fordel

Kjær blev muskelskadet i begyndelsen af april, men nåede at komme tilbage og spille en enkelt ligakamp for Sevilla inden sæsonens afslutning.

- Jeg ville gerne have spillet hele vejen til VM, men jeg er meget rolig. Sidst jeg kom tilbage fra en skade, spillede jeg måske noget af det bedste i min karriere mod Bayern München, Manchester United og Barcelona.

- Jeg er bevidst om, hvad der skal til. Vi har også to testkampe mod Sverige og Mexico, hvor der er mulighed for at finpudse detaljer, siger Simon Kjær.

Spørgsmål: Kan det ligefrem være en fordel at komme til et slutrunde efter en skadespause i modsætning til at have spillet stort set alle kampe i en lang sæson?

- Man skal gøre det til en fordel. Alle vil selvfølgelig gerne spille alle kampe, og det er frustrerende at være skadet. Men man kan vende det om og sige, at jeg har ikke tunge stænger og er ikke træt i hovedet efter en lang sæson.

- I seks-otte uger har jeg forberedt mig på, at det er nu, jeg skal være fit og stå i den bedste tilstand inden VM, og så var det bare en bonus, at jeg nåede at komme tilbage til en kamp (i ligaen, red.), lyder det fra Kjær.

Slutrunden i Rusland bliver hans tredje, efter han også var med ved VM i 2010 og EM i 2012.

-Jeg har prøvet at komme til en slutrunde efter en lang sæson, hvor man lige skal finde ny energi. Men den kommer af sig selv. En slutrunde har sit eget liv, hvor man ryger ind i en boble af glæde, og man skal huske at nyde det.