Simon Kjær vil løfte AC Milan sammen med Ibrahimovic

Kjær, der mandag var samlet med landsholdet i Helsingør, fortæller, at alle i Milan håber på, at Ibrahimovic vil forlænge kontrakten.

Kjær indleder faktisk med at tale om det i datid, som om det allerede er et faktum.

- Det gjorde vi vel alle sammen, der var dernede. Men i sidste ende var det jo kun ham selv, der vidste, hvad der ville ske. At det endte sådan, det er kun positivt for Milan, siger Simon Kjær.

Italienske medier skriver mandag, at forlængelsen er på plads, og hidtil har Milan kun indikeret i en video søndag, at der vil blive lavet en forlængelse.

Og det kommer til at ske, vurderer Kjær.

- Det går jeg da ud fra. Jeg ved ikke, om det er officielt. Men jeg har kunnet læse og se, at han har været ude at sige "Forza Milan" og sådan noget på sin egen Instagram-profil.

- Men hvis der ikke er noget officielt, så må jeg passe på, hvad jeg siger, siger Kjær med et smil.

Den danske landsholdsstopper har spillet sammen med svenskeren i hele 2020.

- Bortset fra den kære svensker er jeg den ældste mand. Det siger lidt om det potentiale og den fremtid, som forhåbentlig kan ligge der, siger Kjær om Milan.

For Kjær er det vigtigt at have en type som Ibrahimovic på holdet.

- Zlatan er en kæmpe profil både på og uden for banen. Han bidrager med så meget sult og ærgerrighed, som smitter af på alle. Han er et fantastisk aktiv for Milan og for truppen.

- Det er et privilegie at spille sammen med sådan en spiller, med den karriere han har haft. Så det er bare om at give den gas og følge med. Det, han vil, er at vinde, siger Kjær.

Tidligere på sommeren fik Kjær selv fremtiden på plads med en permanent kontrakt frem til sommeren 2022 med Milan.

- Det er fantastisk. Det var det, jeg håbede på, da jeg kom dertil i januar. Det er en kæmpe klub, som på mange måder er det, jeg altid har stræbet efter.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at fortsætte i Milan og bygge videre på projektet, siger han.

I første omgang skal Kjær koncentrere sig om at spille Nations League-kampene for Danmark mod Belgien og England på lørdag og tirsdag i næste uge i Parken.