Simon Kjær udgår med skade i Sevillas nederlag

Sevilla-stopperen Simon Kjær udgik med en skade i lørdagens ligakamp ude mod Celta Vigo, der endte med at vinde kampen 4-0.

I stedet for Simon Kjær blev den franske stopper Clément Lenglet skiftet ind for at spille resten af kampen.

Simon Kjær gik humpende fra banen hjulpet af to mand fra Sevilla-staben. Det så ikke godt ud for danskeren.

På vej ud af banen fik Simon Kjær et trøstende klap fra Celtas Pione Sisto, der skulle til at tage et hjørnespark.

I anden halvleg scorede Celta yderligere tre gange, og alle tre mål blev sat ind af Iago Aspas, så det endte med en mindre ydmygelse for Sevilla.

Sevilla skal på onsdag spille kvartfinale i Champions League ude mod Bayern München. Tyskerne vandt den første kamp med 2-1 i Sevilla.