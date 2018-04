Simon Kjær udgår med skade: Jeg bør blive klar til VM

Sevilla-stopperen Simon Kjær udgik med en muskelskade i lørdagens ligakamp ude mod Celta Vigo, der endte med at vinde kampen 4-0.

Efter kampen fortalte Simon Kjær mere om skadens omfang og kom også ind på sommerens VM-slutrunde i Rusland.

- Det bør ikke være et problem for mig at blive klar til Rusland, men man ved aldrig, hvad der kan ske med disse skader, siger Simon Kjær til klubbens hjemmeside.

Inden VM venter flere store klubkampe for Sevilla, og nogle af dem vil Simon Kjær med sikkerhed gå glip af.

- Det er meget frustrerende. Jeg følte mig godt tilpas i kampen og var 100 procent fysisk forberedt, men skaden kom ud af ingenting.

- Jeg havde en lignende muskelskade i min tid hos Roma, og jeg tror, jeg når tilbage for at hjælpe holdet, inden sæsonen slutter, siger Simon Kjær.

Sevilla skal uden Simon Kjær onsdag aften spille kvartfinale i Champions League ude mod Bayern München. Tyskerne vandt den første kamp med 2-1 i Sevilla.

- Jeg er ked af det, fordi jeg ved, jeg kommer til at gå glip af nogle store kampe, men sådan er fodbold, og skader er en del af en spillers karriere.

- Jeg har været meget uheldig med skader i mit første år i Sevilla, lyder det fra Simon Kjær.

I stedet for skadede Simon Kjær blev den franske stopper Clément Lenglet skiftet ind for at spille resten af lørdagens ligakamp.

Simon Kjær gik humpende fra banen hjulpet af to mand fra Sevilla-staben. Det så ikke godt ud for danskeren.

På vej ud af banen fik Simon Kjær et trøstende klap fra Celtas Pione Sisto, der skulle til at tage et hjørnespark.

I anden halvleg scorede Celta yderligere tre gange, og alle tre mål blev sat ind af Iago Aspas, så det endte med en mindre ydmygelse for Sevilla.

Pione Sisto spillede hele kampen for Celta, som også havde Daniel Wass med i de første 74 minutter.