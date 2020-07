Simon Kjær skifter til AC Milan på en permanent aftale

Simon Kjær skifter fra Sevilla til AC Milan på en toårig kontrakt.

Det bekræfter Milan i et opslag på Twitter, efter at Sevillas sportsdirektør havde fortalt om handlen til TV2 Sport.

Ifølge sportsdirektøren gør Milan brug af en købsoption i lejekontrakten og betaler 3,5 millioner euro, som svarer til 26 millioner kroner.

Den 31-årige forsvarsspiller har været lejet ud til AC Milan siden januar.

Forinden var han på leje hos de italienske ligakonkurrenter fra Atalanta uden den store succes.

I Milano-klubben har landsholdsanføreren til gengæld været brugt flittigt, og efter coronapausen har han fået fuld spilletid i fem ud af syv kampe.

Simon Kjær har været vidt omkring i sin karriere og spillet i en række af de største fodboldligaer i Europa.

Efter karrierens indledning i FC Midtjylland gik turen til Palermo, hvorfra han tog til Wolfsburg. Han blev lejet ud til AS Roma og rykkede senere videre til Lille.

To år i Frankrig blev efterfulgt af to i Tyrkiet, hvor Simon Kjær tørnede ud for Fenerbahce, før han tog til Sevilla.

Han er noteret for 95 kampe for det danske landshold.

I Milan er han en del af en klub, som i et lille årti har kæmpet for at finde tidligere tiders storhed.

Siden mesterskabet i 2011 og andenpladsen året efter har klubben befundet sig i periferien af italiensk topfodbold.

I de seneste seks sæsoner er en femteplads klubbens bedste resultat i ligaen, og klubben har ikke deltaget i Champions League siden sæsonen 2013/2014.

Milan var udelukket fra at deltage i europæiske turneringer i indeværende sæson, da klubben blev straffet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for at bryde reglerne om Financial Fair Play.

Foruden Simon Kjær blev den svenske stjerne Zlatan Ibrahimovic hentet til klubben i januar på en kontrakt for resten af sæsonen, men det vides endnu ikke, om han fortsætter i næste sæson.

Milan ligger på syvendepladsen i Serie A og kæmper for en plads i Europa League.