Simon Kjær får comeback i sikker AC Milan-sejr

Den danske landsholdsanfører Simon Kjær fik søndag comeback for AC Milan, efter at han har siddet ude med en skade - og det blev en succesoplevelse.

Simon Kjær viste vanlig styrke, når han blev tvunget til at gribe ind, og han ser dermed ud til at være klar til Danmarks to VM-kvalifikationskampe senere på måneden.

Joakim Mæhle spillede de første 56 minutter i en offensiv rolle og gjorde ikke det store væsen af sig.

Sejren sender AC Milan op på andenpladsen, hvor klubben har to point op til Napoli på førstepladsen. Atalanta ligger som nummer otte.

Milan kom buldrende ud af omklædningsrummet, og stadionuret havde ikke rundet 30 sekunder, før Davide Calabria bragte gæsterne i front.

Theo Hernández sendte en stikning frem til backen, der havde taget et hidsigt løb op i midten af banen. Først afsluttede han lige på keeperen, men han var først over returen, som han sendte i et tomt net.

Efter lynscoringen vågnede Atalanta op og satte sig på spillet.

Det førte til chancer, og Duvan Zapata fik den største af slagsen, da han steg op og headede på mål efter hjørnespark. Mike Maignan stod dog godt placeret og holdt Milan i front.

Momentum nåede at vende igen. Milan skubbede kæderne frem, og Atalanta havde svært ved at komme ud af presset i slutningen af første halvleg.

Det gav pote for gæsterne kort før pausefløjt, da Sandro Tonali pillede bolden fra Remo Freuler på kanten af feltet og var helt fri med keeperen, som han udplacerede med stor lethed.

Efter pausen skulle Atalanta på jagt efter mål, men Milan-defensiven stod godt, og de store chancer udeblev.

Milan satte til gengæld kontrakniven ind efter 78 minutter. Theo Hernández drev bolden frem og lagde den til rette for Rafael Leao, der formidabelt krøllede bolden i nettet.

Atalanta pyntede på resultatet i slutminutterne. Først scorede Duvan Zapata på straffespark, og så satte Mario Pasalic bolden i nettet efter en situation, hvor Milan-spillerne appellerede kraftigt for et frispark.