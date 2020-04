Simon Kjær (nummer 24) - her mod Cristiano Ronaldo og Juventus i Coppa Italia - håber at fortsætte i Milan. (arkivfoto)

Simon Kjær drømmer om permanent kontrakt i Milan

Den italienske Serie A er ligesom stort set alle andre ligaer suspenderet på grund af coronapandemien, og derfor er der selvsagt ikke spilletid til landsholdsanfører Simon Kjær, der er udlejet til AC Milan.

Han ville nu ellers gerne kunne vise sig frem og overbevise Milano-klubben om, at han skal købes fri i spanske Sevilla og have en permanent kontrakt i Milan.

- Min drøm er at blive i Milan, og når tiden kommer, må vi tale med klubben om det. Jeg vil lægge maksimalt pres på klubben for at overbevise dem om at indfri købsoptionen, siger Simon Kjær til Corriere dello Sport ifølge Football Italia.

Serie A har ligget stille siden 9. marts, men på trods af den uventede pause forsikrer Kjær om, at han ikke ligger på den lade side.

- Jeg arbejder stadig på at blive i Milan, selv om vi ikke spiller. Jeg forsøger at forbedre mig ikke bare fysisk, men også mentalt, siger Kjær.

Han blev hentet på en lejekontrakt for resten af sæsonen i vinterens transfervindue og har kun nået at spille fire Serie A-kampe og syv opgør i alt for Milan.

I den første halvdel af sæsonen var han lejet ud til Atalanta, hvor han endte med at have lang vej til spilletid.

Milan ligger aktuelt nummer syv i ligaen, og det er uvist, hvornår der igen kommer gang i ligaen, og om det overhovedet bliver muligt at spille sæsonen færdig i Italien, der er blandt de lande, der er hårdest ramt af coronavirus.