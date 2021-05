Simon Kjær: Vacciner til alle hold vil gøre EM mere fair

Det er op til vaccinationsplanerne i de enkelte europæiske lande at afgøre, om landets fodboldspillere skal vaccineres før EM-slutrunden, men Danmarks landsholdsanfører, Simon Kjær, så gerne, at det var anderledes.

I bestræbelserne på at skabe lige vilkår for EM-holdene havde han foretrukket, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) havde lagt sig i selen og sørget for, at alle hold og spillere ville få tilbudt en coronavaccine før slutrunden.

- Jeg havde da håbet, at Uefa havde vaccineret alle hold, så alle var på lige fod, for det havde da været den bedste løsning.

- Der ligger selvfølgelig en vis risiko i det, hvis en trup ikke er vaccineret, hvis der kommer et smittetilfælde.

- Man kan også blive smittet, selv om man er vaccineret, men risikoen ville være en del mindre, hvis alle var vaccinerede, siger landsholdsanføreren.

Eksempelvis er spillerne hos gruppemodstanderen Belgien blevet vaccineret. Det samme gælder også de italienske EM-spillere.

Vaccinerede spillere og trupper er stadig underlagt en række coronarestriktioner før og under EM, men de risikerer næppe, at en hel trup pludselig kan blive lammet. Den risiko må andre EM-hold leve med.

- Hvis der kommer corona i en trup, så kan det skabe utrolig store problemer, påpeger Simon Kjær.

I efteråret måtte ni danske landsholdsspillere og landstrænerduoen Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst i isolation efter et smittetilfælde i den danske trup, og de gik derfor glip af en testkamp mod Sverige.

Kasper Hjulmand har også tidligere udtrykt, at han kigger misundeligt mod olympiske atleter verden over, som via et samarbejde mellem Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og Pfizer/BioNTech er bliver tilbudt en vaccine forud for sommerens OL i Tokyo.

- Ligesom med IOC skulle det være kommet fra Uefa.

- Vi håber, at vi ikke bliver ramt af noget. Men det er klart, at med vacciner for alle havde det været lige vilkår for alle, sagde Kasper Hjulmand i tirsdags, da han udtog sin EM-trup.