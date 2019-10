Simon Kjær: Tryghed giver Dolberg succes på landsholdet

Det siger landsholdets anfører, Simon Kjær, efter at 22-årige Dolberg med to mål og en assist førte an i den danske offensiv i tirsdagens sejr på 4-0 over Luxembourg.

- Det handler stille og roligt om, at Dolberg skal være i trygge omgivelser, for der tror jeg, at han har det bedst. Det er han her på landsholdet, og vi er der alle sammen for at hjælpe ham, når han spiller.

- Det er også den indstilling, der er til ham i Nice, tror jeg. Jeg håber, at han kommer til at spille mere og mere dernede, så vi og de kan nyde godt af ham, siger Simon Kjær.

Ved sit første mål i tirsdagens sejr viste Dolberg, at han er en forrygende afslutter, mens han ved sit andet mål viste angriberinstinktet ved at dukke op fri foran mål. Han er nu noteret for fem mål på landsholdet.

Ifølge Simon Kjær har Kasper Dolberg kvaliteterne til at få en stor angriberkarriere.

- Der er ingen på holdet, der er i tvivl om, hvilke kvaliteter Dolberg har. Han har i princippet hele pakken som angriber. Han er fysisk stærk, han kan gå dybt, han kan gå ned og holde fat i kuglen, og han er en fantastisk afslutter.

- Han var skarp mod Luxembourg, og hvis en angriber laver mål, så kan vi ikke kræve mere af ham, siger anføreren.

Da Danmark i lørdags vandt 1-0 over Schweiz var den mere fysisk stærke Andreas Cornelius foretrukket i front. Åge Hareides valg af angriber stiller også krav til de andre landsholdsspillere, som skal iscenesætte angriberne bedst muligt.

- Dolberg og Cornelius er to vidt forskellige typer. De har hver deres styrker, så alt efter spillestil i kampene, så skal man spille med den angriber, som vi får størst fordel af, siger Simon Kjær.