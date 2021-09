Simon Kjær: Stemningen i Parken trykkede os fremad

Det erkender han over for Kanal 5.

- Det var specielt at komme herind i dag (onsdag, red.). Det var noget, vi lige skulle vænne os til, efter alt hvad der er sket. Overordnet set er jeg sindssygt glad for kulissen, sejren, og at vi kom godt i gang efter EM, siger Kjær og uddyber:

- Vi skulle lige fordøje at komme herind under normale omstændigheder. Men jeg sagde det også før kampen: Det er sindssygt fedt at være herinde. Det er en fornøjelse hver gang.

- Stemningen trykkede os fremad. Det så vi i første halvleg.

Kjær er mest tilfreds med resultatet efter en god første halvleg og en lidt mere tam anden halvleg.

- Jeg synes, at intensiteten var rigtig god i første halvleg. Vi flyttede meget godt rundt på dem og skabte egentligt den plads, vi ville. Og så lavede vi to flotte mål.

- Vi kom til at løbe lidt for meget i anden del af anden halvleg. Vi havde bolden meget, men det var for langt tilbage på banen, og vi kom rigtigt ikke op og blev farlige.

Daniel Wass åbnede efter 14 minutter ballet med sin scoring til 1-0, mens Joakim Mæhle var mand for 2-0-scoringen kort efter.

Danmark har maksimum 12 point og en samlet på 16-0 efter fire kampe i gruppen. Israel og Østrig følger derefter med hver syv point.

Landsholdets næste opgave er ude mod Færøerne på lørdag. Tirsdag gælder det en hjemmekamp mod Israel. Begge kampe er i VM-kvalifikationen.