Simon Kjær: Ballon d'Or-nominering er et privilegium

Landsholdsanfører Simon Kjær er stolt over, at han fredag blev nomineret til Ballon d'Or sammen med 29 andre fodboldspillere. Prisen gives til den bedste fodboldspiller i verden.

- Det er et kæmpe privilegium at blive smidt i en sådan kategori. Det er en anerkendelse af, at jeg har haft et rigtig godt år på mange punkter, og det er jeg utrolig stolt over, og jeg tager det til mig. Det gør, at jeg er endnu mere sulten efter at spille fodbold og blive bedre.