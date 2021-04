Simeone om spansk guldkamp: Det mentale bliver afgørende

I denne sæson har de alle tre gode muligheder for at tage guldet, og et fjerde mandskab byder sig også til.

Atlético Madrid har længe ligget øverst, men klubbens ellers solide forspring er svundet mere og mere ind, som foråret er skredet frem. Nu er det nede på blot to point til både Real Madrid og Barcelona.

Sidstnævnte er endt med serveretten i guldkampen, da Lionel Messi og co. har spillet en kamp færre end de andre.

Sevilla på fjerdepladsen har også smidt sit lod i puljen efter den forgangne weekends runde, der har efterladt holdet med kun tre point op til førstepladsen.

Ifølge Atlético-cheftræner Diego Simeone er det det hold, der er mentalt stærkest, der ender som mester.

- Folk spørger mig, hvad den vigtigste faktor bliver, og det er tydeligt for mig, at det bliver det mentale, siger Simeone, efter at hans hold smed dyrebare point søndag aften med et nederlag på 1-2 til Athletic Bilbao.

- Vi spillede ikke, som vi ville, i første halvleg. Det var helt anderledes i anden halvleg. Holdet, der bedst fastholder den følelsesmæssige balance, har størst chance for at blive mester.

Atlético Madrid og FC Barcelona mødes 8. maj i en kamp, der for alvor kan vende op og ned på tingene i topstriden.