Silkeborgs joker sender OB's slutspilshåb i fryseren

Søndag eftermiddag fortsatte fynboerne en skuffende forårsstart med kun at få 1-1 på hjemmebane mod bundproppen Silkeborg.

OB's chance for at kapre plads i medaljeslutspillet i medaljeslutspillet er efterhånden kun teoretisk.

Netop indskiftede Jeppe Okkels ødelagde søndagshyggen for hjemmepublikummet med sin udligning til 1-1 17 minutter før tid.

På det tidspunkt så OB ellers ud til at være på vej til tre point på trods af en lettere rodet præstation på en vanskelig bane præget af den megen regn, der er faldet hen over vinteren.

Fynboerne var fysisk stærkere og tilkæmpede sig på den måde et vis overtag uden at vise den store effektivitet i frontlinjen.

Derfor var det ikke ulogisk, at der skulle et omdiskuteret straffespark til at hjælpe OB i gang ti minutter før pausen.

Gæsternes keeper, Rafael Romo, boksede en høj bold væk fra farezonen, men traf samtidig OB's Jeppe Tverskov i ansigtet med knytnæven.

Det takserede dommer Sandi Putros til et straffespark, hvilket Silkeborg-spillerne mildt sagt ikke var enige i. Men Putros var ikke til at rokke, og mens gæsterne rasede, sendte Sander Svendsen sikkert bolden i nettet fra 11 meter.

Da så det svært ud for Silkeborg, der spillede uden den karantæneramte nyerhvervelse Junior Brumado, og med Emil Holten alene i front blev offensiven for harmløs mod OB's fysisk stærke forsvar.

Hjælpen kom fra udskiftningsbænken i form af Jeppe Okkels, der 17 minutter før tid udlignede på et fint skud fra kanten af feltet, minuttet efter at han var blevet sat på banen.

Dermed stod man med et resultat, som i virkeligheden ikke rigtigt hjælper nogen af holdene.

Silkeborg skal hente fire point ind på Esbjerg i de næste tre kampe for at slippe væk fra sidstepladsen, inden ligaen bliver delt.

Ellers vil konstellationen i nedrykningspuljen gøre det noget nær umuligt for Kent Nielsens tropper at slippe fri af nedrykning.

OB havde inden denne spillerunde seks point op til medaljeslutspillet, så søndagens ene point er ikke til megen hjælp for et hold, der stadig leder efter forårsformen.