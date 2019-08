Silkeborgs hattrick-helt: Det er fodbold i en nøddeskal

Silkeborg-angriberen Ronnie Schwartz fik taget en god og grundig revanche for sit brændte straffespark, der kunne have sikret Silkeborg sejren i de døende sekunder af kampen mod FC Nordsjælland i den seneste spillerunde.

Tidligt søndag eftermiddag tog Silkeborg imod Sønderjyske, og her scorede sidste sæsons topscorer i 1. division et hattrick, som var med til at sikre et 3-3-resultat.

I sidste weekend kunne Ronnie Schwartz have sikret silkeborgenserne deres første sejr i denne sæson, men den ellers så skarpe angriber svigtede fra straffesparkspletten.

- Det er fodbold i en nøddeskal. Den ene uge kan man stå og have brændt 100 chancer og blive gjort til den store syndebuk, og en uge senere er man den helt store helt.

- Det var dejligt at komme i gang. Specielt med de chancer, jeg har brændt, og med rette fået kritik for. Det var dejligt at kunne modbevise kritikerne og vise, at jeg kan være med, siger Ronnie Schwartz.

Silkeborg-træner Kent Nielsen understreger vigtigheden af at få Ronnie Schwartz i gang.

- Jeg er glad på Ronnies vegne, men det er samtidig også at være glad på holdets vegne. Det er godt for ham, at han fik leveret, men han skyldte også.

- Som bundhold er det traditionelt set målscoringen, man har problemer med. Vi har hele tiden vidst, at hvis vi kan få Ronnie Schwartz i gang, så vil det være en stor hjælp.

Silkeborg-fansene viste inden kampen stor støtte til den målfarlige angriber efter sidste uges brændte straffespark.

De havde lavet et banner med ordlyden "Vi står bag dig Ronnie" og holdt trøjer i vejret med nummer 29 på ryggen - Ronnie Schwartz' trøjenummer.

- Det var dejligt. Det betyder meget. De hjælper holdet hele vejen igennem, og det betyder også meget for mig personligt, at de støtter mig, siger Ronnie Schwartz.