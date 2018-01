Silkeborgs håndboldkvinder tager tredje sejr på stribe

Sejren kom, efter at håndboldkvinderne fra Silkeborg senest besejrede mesterholdet Nykøbing Falster Håndboldklub med 31-27 i HTH Go Ligaen, mens det forinden blev til en udesejr på 24-20 over bundproppen Ajax København.

De tre seneste sejre placerer Silkeborg-Voel KFUM på en syvendeplads i ligaen med 15 point

Opgøret i Esbjerg blev aldrig proppet med spænding, da gæsterne gik til pause foran 17-10.

Hjemmeholdet var aldrig oppe at have kontakt i anden halvleg, hvor Jette Hansen bragte gæsterne foran med 31-21 med lidt over otte minutter igen.

Selv om Esbjerg hentede fem mål ind i slutfasen, så blev det også Jette Hansen, der lukkede opgøret med sin scoring til 34-27.

Hun blev gæsternes topscorer med ni mål i opgøret.

Team Esbjerg forbliver dermed på 18 point på sjettepladsen.