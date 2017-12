Silkeborg vil holde på klubbens profiler

Et eventuelt salg af Robert Skov er ikke en tanke, som fylder meget i Peter Sørensens hoved.

- Der er mange klubber, der er interesserede i Robert (Skov red.), men der er ikke mange klubber, der har råd til ham, siger Peter Sørensen.

Han forudser et roligt januar-transfervindue uden ændringer i truppen.

- Klubben har samlet den her flok spillere til Silkeborg, fordi klubben skal bruge dem i foråret, og jeg tror ikke, der kommer til at ske ændringer, siger træneren.

Søndag eftermiddag sluttede Silkeborg året af med holdets første udebanesejr i sæsonen. Det skete, da OB blev besejret 2-1, hvilket sikrer Silkeborg en tiendeplads i ligaen før vinterpausen.

Dermed ser holdet frem til et spændende forår med en masse spillere uden den store erfaring fra Superligaen. Her bliver det vigtig at holde på spillerne, der har brug for at få hår på brystet, mener træneren.

- Holdet står overfor et vigtigt forår. De spillere, jeg har til rådighed, som er interessante for andre klubber, har stadig spillet relativt få kampe i Superligaen.

- I foråret vil spillerne indsamle vigtige erfaringer. Derfor vil de også blive væsentligt bedre, siger Peter Sørensen.

Bedre spillere vil betyde, at de får en højere værdi, og det vil betyde meget for eventuelle salg. Salgene vil dog først forgå til sommer.

- Det kan være, at klubben sælger et par spillere til sommer, men intet er på plads, som det er nu. Jeg er tilfreds med truppen, siger træneren.