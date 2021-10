Silkeborg-træner tøvende over for målscorers top-6-drøm

Efter søndagens hjemmesejr på 4-1 over FC Nordsjælland har Silkeborg efter 11 runder og halvvejs i grundspillet 17 point, hvilket indtil videre også har været nok til en placering i top-6, der giver adgang til mesterskabsspillet.

Oprykkerne fra Silkeborg IF er kommet flot fra land i Superligaen, hvor klubben efter en sæsons fravær er tilbage.

Silkeborgs angrebsprofil Nicklas Helenius er også positivt indstillet over for holdets chancer for top-6, som ifølge ham også er holdets ambition.

- Det er en flot start, vi har fået, og vi arbejder stenhårdt hver dag. Vi spiller vores spil, og det virker. Vi har sagt, at målet er top-6, for så er vi fri for al den snak om nedrykning.

- Så vil jeg også sige, at der indtil videre kun er en kamp i sæsonen, hvor vi ikke har været tæt på at få noget ud af det, og det var mod ude mod FC Midtjylland, siger Helenius med henvisning til 0-3-nederlaget mod FCM.

Helenius roser også Silkeborgs evne til at bygge ekstra sit spil og fremhæver holdets evne til at holde fokus.

- Det er flot, at man er så meget med i alle kampe, og det viser, at vi har et hold, der er gode til at fokusere.

- Vi havde ikke regnet med, at vi skulle ligge, hvor vi gør, men vi har troet på det, siger angrebsprofilen, der har scoret fire gange i sæsonen.

Silkeborgs cheftræner, Kent Nielsen, er også fint tilfreds med holdets udvikling, men han mener ikke, at det er noget holdet skal dvæle for meget ved.

I forhold Helenius' udtalelser om en top-6-placering som ambitionen er Silkeborg-træneren mere tøvende i forhold til at erklære top-6 som målsætningen.

- Det vi har sagt er, at vi har været rigtigt gode i to år, og vi har været bevidste om de spekulationer, der er foregået, siger Kent Nielsen.

- Når vi står i den situation, som vi gør, så kan vi sagtens sige, at vi gerne vil være et top-6-hold, for vi har også præsteret til det.

- Men det kræver også bare, at vi er minimum lige så gode i de næste 11 kampe af grundspillet, siger Kent Nielsen.

Efter søndagens kamp har Silkeborg fire point ned til FC Nordsjælland på syvendepladsen.