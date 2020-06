Silkeborg-træner efter 6-0-sejr: En fantastisk dag

Silkeborg-træner Kent Nielsen er imponeret over sine spilleres præstation, efter at de mandag aften smadrede OB med 6-0 på hjemmebane i Superligaen.

Træneren mener, at holdet formår at holde hovedet koldt i en situation, hvor klubben har retning mod nedrykning til landets næstbedste fodboldrække.

- Hele omverdenen bliver ved med at snakke om, at vi er rykket ned, og 6-0-sejren beviser, at spillernes mindset er spot on, siger Kent Nielsen.

Silkeborg-anfører Mads Emil Madsen kom på måltavlen, da han scorede til 4-0, og han mener, at truppen bliver mere frigjort af, at folk dømmer klubben som nedrykker.

- Vi kan spille mere frit nu, da der ikke er det samme pres på os, fordi vi ligger, hvor vi ligger, siger Mads Emil Madsen.

Trods 6-0-sejren er der dog lang vej, før Silkeborg også i næste sæson kan kalde sig superligahold.

- Det har været en fantastisk dag, men vi får også hurtigt lagt den bag os, for der er en kamp allerede torsdag.

- Vi skal ikke overvurdere 6-0-sejren, vi skal vinde på torsdag i Lyngby, siger Silkeborg-træneren.

Silkeborg skal i de fem kampe, der resterer, hente 11 point på Sønderjyske.

- Vi er fuldt ud klar over, at bundlinjen ikke er god nok, men når det er sagt, så tror jeg, at det er gået under radaren, at vi faktisk har spillet godt i en lang periode, siger træneren.

Stillingen siger 19 point efter 27 kampe, og det er ikke nok, hvis man vil spille med i Superligaen.

Årsagen til den dårlige placering skal ifølge træneren findes i efteråret, hvor klubben ikke var klar til superligafodbold.

- Vi var ikke gode nok i efteråret og især ikke i starten, erkender Kent Nielsen.