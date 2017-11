Silkeborg-træner efter 1-3: Noget af det mest uretfærdige

- Det nederlag, vi led i dag, kandiderer til at være det mest uretfærdige i dansk fodboldhistorie. Vi har været ramt af en dårlig pointhøst, og alligevel gik vi ud og dominerede mod Brøndby, siger Peter Sørensen.

Han var til gengæld ikke tilfreds med dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt efter kampen.

- Jeg mener ikke, at det var dommerens skyld, at vi tabte, eller at dommeren holder med nogen, men der var et kæmpe frispark til Ibrahim Moro, da de scorede til 2-1. Og til sidst var der straffespark til os, siger han.

- Det kan vi jo se, når vi får situationerne på tv. Den mulighed har dommeren selvfølgelig ikke, men det ændrer ikke på, at der var straffespark, siger Silkeborg-træneren.

- Fejl sker, men det ændrer ikke på, at det var to kæmpe fejl, der kunne have givet os et straffe og have forhindret et mål til dem, siger han.

Meget af Silkeborgs pres på Brøndby kom fra Robert Skov, der efter et par anonyme indsatser igen levede op til sit bedste.

- De sidste par kampe har jeg ikke spillet op til det, jeg forventer af mig selv, men mod Brøndby var den der. Det var dejligt at spille en god kamp sammen med resten af gutterne, der spillede fantastisk, siger Robert Skov.

- Første halvleg var måske det bedste, vi har spillet i år. Vi mødte rækkens nummer et, og vi moste dem jo før pausen. Vi havde fuld kontrol, og det var ærgerligt, at vi ikke fik mere udbytte af det.

Silkeborg er nummer 13 i Alka Superligaen.