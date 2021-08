Silkeborg-træner anerkender Randers-indsats

Silkeborgs cheftræner, Kent Nielsen, er også delvist tilfreds med søndagens sejr, som ifølge ham kunne have være gået begge veje.

Silkeborg tildelte søndag Randers sit første nederlag i denne sæsons Superliga, da randrusianerne blev sendt hjem fra Silkeborg med et 1-2-nederlag i bagagen.

- Jeg synes, at det var en blandet kamp, og jeg tror, at begge trænere står med en følelse af, at begge hold kunne have scoret flere mål.

- Randers kan også godt få øje på deres scoringer. Det kan jeg godt se, og det måtte jeg have accepteret, hvis de havde scoret mere.

- Fodbold er også et forunderligt spil. Der, hvor vi er mest pressede, er der, hvor vi scorede til 2-0, siger Kent Nielsen.

Til trods for at Silkeborg sad tungt på første halvleg, var det Randers, der styrede anden halvleg.

- Efter pausen lavede Randers en masse taktiske ting, hvor de fik flere boldsikre spillere ind over midten.

- Vi havde svært ved at få presset, så vi var ikke tilfredse med vores presspil i dag, siger Kent Nielsen, der trods alt var begejstret over at slå Randers.

- Om det så havde været pivende ufortjent, havde jeg stadig været tilfreds med at vinde over Randers.

I Randers-lejren var holdets cheftræner, Thomas Thomasberg, da også ærgerlig over nederlaget.

- Vi ærgrer os over, at vi ikke var i stand til at komme herfra med point.

- Vi ville gerne have produceret mere i første halvleg, men afstemningen i vores presspil og boldbesiddelse, hvor der skulle have været flere, der ville have haft fat i bolden.

- Det blev en tæt kamp på mange parametre, men Silkeborg var en tand bedre end os på chancer og spil i de første halvleg, siger Thomasberg.

Han fremhæver også 2-0-scoringen, som faldt midt i Randers' dominans.

- Vi kom godt fra land i anden halvleg, men inden vi havde set os om, stod der 2-0 til Silkeborg.

- Efterfølgende får vi lagt et fint tryk, men det endelige tryk kommer aldrig helt.

Randers' svenske midtbanespiller, Simon Tibbling, mener, at det hårde kampprogram, som kronjyder har haft på det seneste, spiller ind i holdet indsats i søndagens kamp.

- Vi har haft et hårdt program, og det kommer også til at ske til efteråret.

- Vi har spillet mange kampe, nogle sjove kampe, men mange kampe. Det er måske forskellen i dag

- Det er en test for os, og det er hårdt at spille hver søndag og hver torsdag, men det er en enorm god læring, siger Simon Tibbling.