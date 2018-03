Silkeborg-træner: Vi var bedst i anden halvleg mod FCM

Hjemmeholdet havde ikke et eneste skud mod mål i første halvleg, som var domineret af udeholdet. Med to dødboldscoringer af FCM i første halvleg var Silkeborgs Vladimir Rodic's reducering ikke nok til at give hjemmeholdet point.

Silkeborgs cheftræner, Peter Sørensen, har dog stadig roser til overs for sine spillere.

- Spillerne skal have anerkendelse og ros for at spille den chance, der trods alt var i anden halvleg, siger han.

- Jeg synes, vi var lidt bedre end FCM i anden halvdel af kampen.

Han er dog ikke tilfreds med den åbning, som hans mandskab havde i kampen.

- Med åbningen af kampen gjorde vi det for svært for os selv at komme tilbage, siger Peter Sørensen.

- Jeg er ikke tilfreds med FCM's mål. Vi ved, at de er farlige på dødbolde.

Selv om FCM i første halvleg demonstrerede, at udeholdet var langt bedre end Silkeborg, så synes Peter Sørensen ikke, at hans hold blev udspillet på nogen måde.

Silkeborg kom ud til anden halvleg som et helt andet hold. Peter Sørensen gjorde i pausen spillerne opmærksomme på, at det var muligt at få point.

- Jeg sagde, at hvis spillerne skulle gøre sig forhåbninger om at tage point mod et tophold, så skulle spillerne præstere på et andet niveau, siger Peter Sørensen.

- Det synes jeg, at vi fandt frem til i anden halvleg.

Silkeborg skal lørdag på udebane spille mod Hobro, før holdet i sidste runde inden slutspillet tager imod FCK på hjemmebane.

Med nederlaget til FCM ligger Silkeborg på tiendepladsen. Holdet har fem point op til AaB, der ligger lige inden for top-6.

Det er derfor stadig muligt for Silkeborg at komme med i Mesterskabsspillet.